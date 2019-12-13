Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Birleşik Krallık`ta yapılan erken seçimin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.
`Erken seçim Brexit belirsizliklerini ortadan kaldırdı`
13.12.2019 13:46
Son güncelleme : 13.12.2019 13:46
DHA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ayrıca, Euro
Bölgesi'ndeki yavaşlamanın, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmaması ihtimalinin azalması, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin henüz somutlaşmaması nedeniyle dibe vurduğunu ekledi.
Guindos ayrıca, mali politikaların para
politikasının önüne geçmesi için yapısal reformlar gerektiğine işaret etti.
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