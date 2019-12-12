GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi bankaları ECB`den aldıkları krediyi azalttılar

12.12.2019 13:57

Son güncelleme : 12.12.2019 13:59
Euro Bölgesi bankaları Avrupa Merkez Bankası`ndan kullandıkları uzun vadeli krediyi azalttılar.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verdiği bilgiye göre Euro Bölgesi bankaları ECB'den aldıkları uzun vadeli borç miktarını azalttılar.

ECB'nin bugün yaptığı TLTRO II ihalesinde Euro Bölgesi bankaları 97,7 milyar euro borçlandılar.

Euro Bölgesi bankalarının borçlandıkları miktar, önceki TLTRO operasyonu nedeniyle ECB'ye yaptıkları 146,8 milyar euro erken geri ödemenin çok gerisinde kaldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:44109.218
Değişim :  1,20% |  1.296,79
Açılış :  108.556  
Önceki Kapanış :  107.922  
En Yüksek
109.340 En Düşük
108.556
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 2,84 165.382.632 % 14,98  
EUKYO 1,66 12.000.917 % 12,16  
DOAS 10,60 85.554.429 % 11,46  
EMNIS 1,79 56.278 % 9,82  
EGCYO 0,23 14.494 % 9,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6117 7,6498 % -0,33  
Frank 5,8660 5,9014 % -0,22  
Riyal 1,5381 1,5458 % -0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,36  
Altın Gr. 274 274 -0,94  
Cumhuriyet 1.818 1.845 1,00  
Tam 1.809 1.854 0,35  
Yarım 874 897 0,17  
Çeyrek 439 448 0,08  
Gümüş.Ons 16,85 16,88 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 64,35 64,35 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru