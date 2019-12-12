Euro Bölgesi bankaları Avrupa Merkez Bankası`ndan kullandıkları uzun vadeli krediyi azalttılar.
Euro Bölgesi bankaları ECB`den aldıkları krediyi azalttılar
12.12.2019 13:57
Son güncelleme : 12.12.2019 13:59
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verdiği bilgiye göre Euro
Bölgesi bankaları ECB'den aldıkları uzun vadeli borç miktarını azalttılar.
ECB'nin bugün yaptığı TLTRO II ihalesinde Euro Bölgesi bankaları 97,7 milyar euro borçlandılar.
Euro Bölgesi bankalarının borçlandıkları miktar, önceki TLTRO operasyonu nedeniyle ECB'ye yaptıkları 146,8 milyar euro erken geri ödemenin çok gerisinde kaldı.
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|12.805.421
|% 3,02
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|Frank
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|Alış
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|1.475
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|Altın Gr.
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|274
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|1,00
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|0,35
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|0,17
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|Gümüş.Ons
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