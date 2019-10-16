Euro Bölgesi`nde eylülde yıllık enflasyon yüzde 0,8`e geriledi.
Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi
16.10.2019 13:15
Son güncelleme : 16.10.2019 13:15
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyon
verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro
Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,8'e geriledi. AB'de ise ağustosta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.
AB üyesi ülkeler arasında eylülde en yüksek enflasyon
yüzde 3,5 ile Romanya, yüzde 3 ile Slovakya ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da ölçüldü.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon
ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde eksi 0,3 ile Portekiz'de belirlendi.
Enflasyon oranı eylülde Almanya'da yüzde 0,9, Fransa'da yüzde 1,1, İngiltere'de yüzde 1,7 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.
Bu arada, Euro
Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası
(ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon
hedefliyor.
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