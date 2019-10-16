GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi

16.10.2019 13:15

Son güncelleme : 16.10.2019 13:15
Euro Bölgesi`nde eylülde yıllık enflasyon yüzde 0,8`e geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon,  geçen ay yüzde 0,8'e geriledi. AB'de ise ağustosta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2  olarak gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında eylülde en yüksek enflasyon yüzde 3,5 ile Romanya, yüzde 3 ile Slovakya ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da ölçüldü.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde eksi 0,3 ile Portekiz'de belirlendi.

Enflasyon oranı eylülde Almanya'da yüzde 0,9, Fransa'da yüzde 1,1, İngiltere'de yüzde 1,7 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.




BIST USD EURO ALTIN
13:0093.796
Değişim :  -1,53% |  -1.461,52
Açılış :  93.515  
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
94.391 En Düşük
93.094
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru