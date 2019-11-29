Euro Bölgesi`nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 1`e çıktı.
Euro Bölgesi`nde enflasyon yükseldi
29.11.2019 13:52
Son güncelleme : 29.11.2019 13:53
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1'e yükseldi.
Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,9 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 3,2 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.
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