Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi arttı
15.01.2020 13:34
Son güncelleme : 15.01.2020 13:34
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nde kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2018'in kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,5 düşüş gösterdi.
AB'de ise sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Litvanya, yüzde 2,6 ile Malta, yüzde 1,6 ile Polonya ve İsveç'te gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,7 ile Danimarka, yüzde 4,1 ile İrlanda ve yüzde 3,7 ile Yunanistan'da ölçüldü.
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|ALYAG
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|ORMA
|3,31
|125.492
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
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|% 9,87
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|SNGYO
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|18,98
|129.614
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|7.634
|% -9,85
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|SELGD
|1,83
|50.639
|% -8,04
|
|NIBAS
|4,16
|11.371
|% -7,56
|
|THYAO
|14,69
|828.697.257
|% -0,74
|
|GUSGR
|2,36
|744.953.989
|% 6,79
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|KRDMD
|3,09
|452.755.292
|% -0,64
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|PETKM
|4,06
|389.595.451
|% -1,69
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|EKGYO
|1,62
|347.358.856
|% 3,18
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|GUSGR
|2,36
|744.953.989
|% 6,79
|
|EKGYO
|1,62
|347.358.856
|% 3,18
|
|KRDMD
|3,09
|452.755.292
|% -0,64
|
|PETKM
|4,06
|389.595.451
|% -1,69
|
|METRO
|1,44
|88.507.939
|% 5,88
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6364
|7,6747
|% 0,02
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|Frank
|6,0772
|6,1138
|% 0,35
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|Riyal
|1,5660
|1,5739
|% 0,22
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.552
|1.553
|5,42
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|Altın Gr.
|294
|294
|1,83
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|Cumhuriyet
|1.958
|1.972
|11,00
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|Tam
|1.940
|1.989
|15,37
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|Yarım
|938
|962
|7,44
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|Çeyrek
|470
|481
|3,72
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|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,02
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|Gümüş Gr.
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|3,39
|0,02
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