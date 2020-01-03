Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler geçen yılın kasım ayında 2018`in aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.
Euro Bölgesi`nde şirket kredileri ivme kaybetti
03.01.2020 13:33
Son güncelleme : 03.01.2020 14:01
AA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2019'un kasım ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.
Buna göre geçen yılın kasım ayında finans dışı krediler 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak, Nisan 2018’den beri en düşük büyümesini sergiledi. Söz konusu krediler 2019'un ekiminde ise yüzde 3,8 artmıştı.
Hane halkına verilen krediler ise geçen yıl kasım ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken bir önceki aya göre değişmedi. 2019 Eylül'de geniş para
arzı M3 ise yüzde 5,6 büyürken, analistlerin beklentisi olan yüzde 5,7’nin altında kaldı.
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