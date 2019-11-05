Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.
Euro Bölgesi`nde ÜFE eylülde yükseldi
05.11.2019 14:40
Son güncelleme : 05.11.2019 14:40
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in eylül ayına göre ise yüzde 1,2 düştü.
AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Macaristan, yüzde 0,5 ile Belçika ve Hırvatistan'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Letonya, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 0,7 ile Danimarka'da ölçüldü.
14:23100.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 100.147
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|Önceki Kapanış
|: 100.088
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100.690
En Düşük
99.848
14:235,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7410
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|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7527
En Düşük
5,7179
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|: 6,3750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3662
14:23278,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 278,03
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|Önceki Kapanış
|: 278,35
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278,82
En Düşük
276,37
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|BJKAS
|2,09
|149.576.062
|% 16,76
|
|HATEK
|5,84
|30.455.070
|% 15,87
|
|QNBFL
|35,14
|5.869.100
|% 11,77
|
|BOYP
|16,18
|3.016.920
|% 11,66
|
|DITAS
|8,97
|7.340.166
|% 9,66
|
|TKURU
|8,63
|224.389
|% -9,92
|
|DOKTA
|33,00
|202.328
|% -9,59
|
|EGCYO
|0,13
|4.349
|% -7,14
|
|BMELK
|1,58
|138.288
|% -7,06
|
|DENIZ
|21,48
|3.479.717
|% -6,61
|
|THYAO
|11,85
|500.603.684
|% 0,17
|
|KRDMD
|2,24
|249.276.677
|% -0,44
|
|EREGL
|6,81
|195.707.807
|% 1,79
|
|GARAN
|9,47
|169.629.271
|% 0,00
|
|PETKM
|3,52
|160.630.518
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,24
|249.276.677
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,72
|145.745.443
|% 8,18
|
|BJKAS
|2,09
|149.576.062
|% 16,76
|
|TSPOR
|1,43
|63.841.321
|% 5,93
|
|PETKM
|3,52
|160.630.518
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3956
|7,4327
|% 0,36
|
|Frank
|5,7800
|5,8148
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|-3,80
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.832
|1.878
|4,48
|
|Yarım
|886
|909
|2,17
|
|Çeyrek
|444
|454
|1,08
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
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|B. Petrol
|62,71
|62,71
|0,57
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