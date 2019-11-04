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Euro Bölgesi`ndeki yavaşlama devam ediyor

04.11.2019 10:47

Son güncelleme : 04.11.2019 10:51
Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Euro Bölgesi ekonomik ikliminin dördüncü çeyrekte eksi 6.7`den eksi 16.3`e yükselerek en son 2013 yılında görülen düzeylere ulaştığını duyurdu.



DHA

Ifo'dan yapılan açıklamada bölgedeki ekonomik görünümde izlenen gerilemenin devam ettiği belirtilirken, uzmanların mevcut durum değerlendirmelerinin yedinci kez düşürüldüğü vurgulandı. Beklentilerin de kötüleşmeye başladığı ve bölgedeki yavaşlamanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Ifo'ya göre bu dönemde Almana, İspanya, Avusturya ve Finlandiya'da ekonomik iklim zayıfladı ve WES uzmanlarının mevcut durum ile beklentileri dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre düştü. Fransa ve Belçika'da büyük bir değişim izlenmezken, İtalya'da iyimserliğin arttığı görüldü.

Bunun yanında Ifo açıklaması, uzmanların özellikle ihracat ve ithalat beklentilerini düşürdükleri belirtirken, yatırım beklentilerinde de bozulmalar beklendiğini gösterdi. Katılımcıların ana sorunları ağırlıklı olarak ticari engeller ve talepteki düşüş olarak tanımladıkları vurgulanan Ifo açıklamasında, bölgeye yönelik yılsonu enflasyon beklentisinin de yüzde 1.5'ten yüzde 1.3'e ve 2024'e yönelik orta dönem beklentisinin de yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e çekildiği belirtildi.




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