Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.
Eximbank Genel Müdürlüğü`ne Ali Güney atandı
17.10.2019 10:26
Son güncelleme : 17.10.2019 11:48
AA
Ali Güney'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney getirildi.
Güney, Vakıf Katılım'da genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
BÖLGE KALKINMA İDARELERİNDE SÜRE UZATIMI
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Akdeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın görev süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
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