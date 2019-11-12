Türk Eximbank, Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Krediye ilişkin anlaşmanın imza töreni 11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Eximbank`a sendikasyon kredisi
12.11.2019 10:32
Son güncelleme : 12.11.2019 10:51
Kredinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro
diliminde Euribor+%2,25 ve ABD Doları
diliminde Libor+%2,35 oldu. Söz konusu işlem, Banka’nın 2019 Nisan ayında sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.
Sağlanan 500 milyon Euro tutarındaki kredi ile Türk Eximbank, Ekim ayında geri ödemiş olduğu sendikasyon kredisini %100’ün üzerinde yenilemiş oldu. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye’ye ve Türk Eximbank’a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.
Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar ABD Doları’na ulaşan Türk Eximbank’ın, toplam dış finansmanının %16’sını sendikasyon kredileri oluşturmaktadır.
Krediye ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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En Yüksek
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|: 103.452
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|: 103.118
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103.452
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|: 270,18
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270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|9.917.875
|% 20,00
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|COSMO
|1,36
|1.549
|% 9,68
|
|AKENR
|0,73
|12.868.810
|% 8,96
|
|YAPRK
|4,50
|400.900
|% 7,91
|
|KLNMA
|39,44
|1.335.557
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,42
|16.826.159
|% -8,70
|
|AYEN
|2,44
|8.997.946
|% -8,61
|
|PKENT
|97,00
|11.265
|% -6,73
|
|SELEC
|5,60
|2.461.712
|% -5,08
|
|THYAO
|13,25
|316.357.325
|% 2,00
|
|ASELS
|19,06
|119.390.361
|% 1,49
|
|PGSUS
|67,20
|85.683.602
|% 1,66
|
|GARAN
|9,84
|55.796.758
|% 0,72
|
|AKBNK
|7,43
|43.361.568
|% 1,09
|
|IEYHO
|0,42
|16.826.159
|% -8,70
|
|THYAO
|13,25
|316.357.325
|% 2,00
|
|AKENR
|0,73
|12.868.810
|% 8,96
|
|TRKCM
|3,14
|40.722.774
|% 2,28
|
|PETKM
|3,71
|40.645.505
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4033
|7,4404
|% 0,07
|
|Frank
|5,7872
|5,8221
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5365
|1,5442
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,60
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
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|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 977, 52 artarak (% 0.77 ) 128, 370
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