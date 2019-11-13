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`Faiz indirimleri yatırımlar için fark yaratmaz`

13.11.2019 15:06

Son güncelleme : 13.11.2019 15:12
Richmond Merkez Bankası Başkanı Thomas Barkin, ABD Merkez Bankası`nın bu yıl yaptığı faiz indirimlerinin yatırımlar açısından büyük bir fark yaratmayacağını vurguladı.



DHA

Richmond Fed (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimlerinin işletme yatırımlarını canlandırma konusunda çok fazla şey yapamayabileceğini, işletme yatırımlarının azalmasında iş yapma ortamındaki belirsizliğin etkili olduğunu söyledi ve ekledi:

"Zayıf işletme yatırımları ABD ekonomisinde toparlanmayı tüketici harcamalarına oldukça bağımlı hale getirdi, kısa vadeli faiz oranlarını Fed'in bu yıl yaptığı gibi 75 baz puan düşürmek yatırımlar açısından büyük bir fark yaratmaz. Yatırımlarda büyümenin düşmesi iş yapma ortamı ile ilişkili. Buna regülasyonları ve jeopolitik zorlukları da ekleyebiliriz. Bu ortamda karar vermek zor."

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in Ekim ayında yaptığı son faiz indirimini desteklemediğini, Fed'in faizleri sabit tutmuş olması gerektiğine inandığını söyledi.

"Bana göre şu an için faizleri sabit tutmalı ve işlerin nasıl gittiğini görmeliydik" diye konuşan Harker, faizlerin şu anda nötr veya "hafif şekilde destekleyici" olduğunu düşündüğünü ve daha düşük faizlerin işletmeleri harcamaya cesaretlendirmek için yeterli olacağını düşünmediğini ifade etti.




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