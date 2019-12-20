İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, Britanya ekonomisinin Banka`nın yardım için çok az şey yapabileceği bir noktaya gelmesi riskine karşı faizin şimdi düşürülmesi gerektiğini söyledi.
`Faizleri şimdi düşürmeliyiz`
20.12.2019 14:25
Son güncelleme : 20.12.2019 14:25
İngiltere Merkez Bankası Para
Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, Brexit ile ilişkili belirsizliklerin kök salması tehlikesinden ve ABD ile Çin arasında devam eden ticari gerilimlerden kaynaklı olarak Britanya'da ekonomik büyümenin ve enflasyonun merkez bankasının geçtiğimiz ay yaptığı tahminden daha zayıf olması riski bulunduğunu belirtti.
Haskel, Kasım ve Aralık toplantılarında faiz indirimi için oy kullanan iki üyeden biri olmuştu.
Resolution Vakfı tarafından Londra'da düzenlenen toplantıda konuşan Haskel, "Faizlerin efektif alt banda yakın olduğu ortamda, merkez bankalarının hedefin üzerinde enflasyon ile mücadele için, hedefin altında enflasyon ile mücadeleye göre daha donanımlı oldukları dikkate alındığında, para politikası yapıcının faizlerin efektif alt banda düşmesine karşı biraz sigorta satın alması mümkün olabilir" dedi.
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