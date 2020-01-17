Fiat Chrysler, elektrikli araç geliştirmek için Foxconn ile görüşüyor.
Fiat Chrysler, elektrikli araç için görüşmelere başladı
17.01.2020 10:44
Son güncelleme : 17.01.2020 10:44
Fiat Chrysler Automobiles NV, ortaklaşa bir elektrikli araç geliştirilmesi için Foxconn Technology Group ile görüştüklerini duyurdu.
Fiat Chrysler ile Foxconn arasında kurulması önerilen ortaklık ilk etapta Çin piyasasına odaklanacak.
Yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç ay içinde nihai bağlayıcı anlaşmaya varılmasını hedefleyen daha fazla müzakere yapılmasının yolunu açacak ön anlaşmanın imzalanması sürecinde olunduğu vurgulandı.
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