Fiat ve Peugeot gelecek hafta imzalıyor!















Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Fiat Chrysler Automobiles NV ile Peugeot markasının sahibi PSA Group resmi birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı amaçlıyorlar.



Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi ortaya çıkaracak.



Anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı iddiaları için yorum yapmayan Fiat ve Peugeot yetkilileri, hedeflerinin anlaşmayı yıl sonundan önce imzalamak olduğunu da ifade ettiler.