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Fitch, Türkiye`nin notunu teyit etti

02.11.2019 10:38

Son güncelleme : 02.11.2019 10:38
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye`nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB-"  olduğu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize edildiği bildirildi.

Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği  belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin  iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi,  enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının  değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması ve  ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının  kaldırılması gösterildi.

Türk lirasının, Merkez Bankası'nın 1000 baz puan faiz indirim  yapmasına rağmen temmuz ayından beri ABD dolarına karşı 5,48-5,92 arasında işlem  görerek istikrarlı kaldığına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin dış finansman  ihtiyacının hala yüksek ve bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu.

Jeopolitik risklerin, Türkiye'nin notu üzerindeki etkisinin devam  ettiğine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun,  daha geniş kapsamlı bir çatışma olmazsa, ülkenin kredi notu üzerinde önemli bir  etkisinin olmasının beklenmediği ifade edildi.

Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek,  yüzde 0,3'den yüzde 0,8'e yükseltti. Fitch, ülkenin gelecek yıl için büyüme  tahmini ise yüzde 3,1 ve 2021 için de yüzde 3,6 olarak açıkladı.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 12, 2021  sonunda ise yüzde 10 olacağını tahmininde bulunurken, yıllıklandırılmış bütçe  açığının GSYİH'ye oranının bu yıl yüzde 2,4'den yüzde 3,3 yükselmesini  beklediğini bildirdi.

Ekonomik görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edilmesi, Fitch'in  7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde attığı ilk olumlu yönde  adım olarak dikkati çekti.




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