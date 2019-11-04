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Fitch`in ardından gözler diğer reyting kuruluşlarında

04.11.2019 11:49

Son güncelleme : 04.11.2019 11:49
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings`in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.



AA

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek,  görünümünü "negatiften" "durağana" revize etmişti. Fitch'ten 7 yıl aradan sonra  gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisinin dengelenme  konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmesi, enflasyonun tek haneye inmesi, TL'nin  değer kazanması ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi  derecelendirme kuruluşlarının Türkiye konusunda yapacağı değerlendirmelerin daha  olumlu olması bekleniyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Fitch tarafından gelen son görünüm ayarlamasını gecikmeli ancak doğru  bir karar olarak gördüğünü ifade ederek, "negatiften" "durağana" yapılan  revizyonun, ülkenin ekonomik koşullarında kötüleşmenin sona erdiğini ve daha  öngörülebilir bir sürecin başladığını teyit ettiğini söyledi.

Gödek, 2018'de yaşanan süreçte önde gelen 3 kredi derecelendirme  kuruluşunun da Türkiye değerlendirmelerinde hızlı davranmayı tercih ettiğini  belirterek, "S&P'nin değerlendirmeleri Moody's ve Fitch'e kıyasla daha  muhafazakar olduğundan onu ayrı tuttuğumuzda, özellikle Moody's'in görünüm  tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

"BİR SIKINTI OLMAMASI DURUMUNDA BENZER ADIMLAR DİĞER KURULUŞLARDAN DA GELECEK"

Derecelendirme kuruluşlarının yaklaşımlarının, birbirleri açısından  süreci yeniden gözden geçirmeyi de beraberinde getirdiğini aktaran Gödek, "En  önemli kırılganlıklarımızdan biri olan dış finansman ihtiyacı tarafında 2019  başlangıcındaki endişelerin neredeyse tamamı boşa çıktı, finansmana erişimde  zorlanma gözlenmedi, bankalar, azalan kredi talebi çerçevesinde borç çevirme  rasyolarını kontrollü şekilde düşürseler de şirketler kesiminde herhangi bir  sıkıntı gözlenmedi. Ödemeler dengesi açığındaki daralmanın da artıya dönmesi ile  sonuçlanması kur üzerindeki baskıyı hafifletti. Şimdi 2020'de mevcut dengelerin  sürdürülebilirliği yakından izlenecek. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda  benzer adımlar diğer kuruluşlar nezdinde de gelecektir." şeklinde konuştu.

Orkun Gödek, kredi derecelendirme kararlarının, ekonomik koşullar  kadar siyasi yaklaşımları da içerdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Politik, jeopolitik akış dönem dönem etkili oluyor. Son dönemin en  popüler tartışma konusu olan Moody's ve Güney Afrika yaklaşımı bu konuya  verilebilecek en iyi örnek... Diğer iki kuruluş, yatırım yapılabilir seviyenin  altında ülke notlaması gerçekleştirirken, Moody's'ten bu tarz bir adım gelmiyor.

2020'de kademeli değer kaybı sürecini devam ettiren lira, tek haneli  enflasyon, mali görünüm, dış finansman ihtiyacının kontrollü şekilde devam etmesi  ve azalan ülke risk primi ile birlikte not değerlendirmelerindeki yaklaşımların  da değişeceğine inanıyorum. Unutmayalım, en önemli iki kalem ödemeler dengesi ve  enflasyon... Bu iki cephedeki resim kritik olacak."

"İKİ DERECELENDİRME KURULUŞUNUN DA POZİTİF YÖNDE ADIMLAR ATMASI MANTIKLI OLACAK"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de pek çok  ülkenin Moody's ve S&P'nin bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında çok büyük bir  soru oluşturduğunun farkında olduğunu, Fitch'in ise her zaman için göreceli  olarak daha tarafsız, siyasi birtakım baskılara maruz kalmadan değerlendirme  yapan bir kurul izlenimi verdiğini söyledi.

Alkin, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye konusunda son dönemde daha tarafsız ve daha gerçek olgulara  dayalı bir analiz konusunda bocalama yaşadılar. Bu bocalamaya bağlı olarak, hem  Türkiye'nin derecelendirme notlarını ölçüsüz indirmek hem de görünümü negatif  düzeye getirme noktasında çok sert bir tutum izlediler. Biz bu tutumu ciddi  manada eleştirdik. Bu boyutuyla bakıldığında Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme,  kamu mali disiplininin dikkatlice korunması, bankacılık sisteminin sermaye  yeterliliği ve buna benzer konularda aslında kendilerinin öngördüğünden ve  mukayese edilmeyecek kadar daha iyi bir performansın ortaya konulduğunun  farkındalar. Siyasi bazlı hareket etme hastalığından kurtulmaları halinde diğer  iki büyük derecelendirme kuruluşunun da bunu takip etmesi ve not ya da görünümde  pozitif yönde adımlar atması mantıklı olacaktır."

Alkin, S&P ve Moody's'in, Fitch ile karşılaştırıldığında çok daha  siyasi baskılara dayalı ve Türkiye'yi baskılamak isteyen bazı ülkelerin  fazlasıyla emrinde ve etkisinde kaldıkları yönünde çok fazla deşifre olmuş  kurumlar olduğunu söyledi.

S&P'nin "Türkiye'nin yeterince hak etmiş olduğu derecelendirme notunu  verme noktasında gereğini defalarca yapmamış kurum" olarak tescillendiğini  aktaran Alkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle Türkiye hazinesi, S&P'nin bu konudaki tarafsızlık sorunu  nedeniyle sözleşmeyi iptal etmişti. Moody's, en azından benzer bazı ülkelerin  Türkiye ile olan çatışmaları esnasında benzer baskılara maruz kalsa da S&P ile  karşılaştırıldığında nispeten biraz daha tarafsız davranma gayreti gösterse dahi  o da bir noktadan sonra bu konuda çok hızlı baskı altında kaldığını teyit eden  hareketler yapıyordu.

Her şeyden evvel kamu mali disiplini, bankacılık sistemiyle ilgili  sıkıntılar, ekonomisindeki istikrarsızlık tablosu nedeniyle Latin Amerika  ülkelerinden Güney Afrika'nın durumu bizden çok daha sıkıntılı. Bizden çok daha  ciddi makroekonomik sıkıntıları olan ülkelerin derecelendirme notu çok daha  yukarıda iken Türkiye gibi kendi makro dengelerini iyi yöneten ve son bir sene  içerisinde Orta Doğu ve bulunduğumuz coğrafyadaki bazı uluslararası siyasi görüş  ayrılıkları nedeniyle ekonomi cephesinden de siyasi baskıyla karşı karşıya kalan  Türkiye'ye, makroekonomik tabloları çok daha bozuk olan ülkelerden daha ciddi  oranda not indirimi yapılmış olması işin ahlaki boyutu açısından da, teknik  boyutu açısından da kabul edilebilir değil."

"FİTCH'TEN 7 YIL SONRA OLUMLU YÖNDE BİR DEĞERLENDİRME GELMESİ İYİYE İŞARET"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise Fitch'ten 7 yıl  sonra Türkiye hakkında olumlu yönde bir değerlendirme gelmesinin iyiye işaret  olduğunu söyledi.

Fitch'in Türkiye'ye diğer kurumlara göre biraz daha olumlu  yaklaştığını ifade eden Bürümcekçi, "Fitch, Türkiye'nin notunu yatırım  yapılabilir kategorinin iki kademe altında tutarken, Moody's üç kademe, S&P ise  dört kademe altında tutmakta." dedi.

Bürümcekçi, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından  aşağı yönde bir hamle beklemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılının ekonomi performansı görülmeden de olumlu yönde bir  değişikliğe gitmeleri zor görünüyor. Türkiye'nin kredi riskini gösteren CDS  oranlarında 330 seviyesi ile iflas etmiş Venezuela ve Arjantin bir yana, Ukrayna  ve Pakistan'dan sonra beşinci yüksek değeri taşıması, piyasa oyuncularının da  risk algılamasının yüksek olduğunu düşündürüyor. Not artırımı için öncelikle  kredi artışlarına dayanan bir büyüme modelinden daha sürdürülebilir bir büyüme  modeline geçilmesi, kurumsal bağımsızlığın yeniden güçlendirilmesi, piyasa dostu  yaklaşımların ve şeffaflığın artması gerekiyor."




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