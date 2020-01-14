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Fiyatı rekor düzeye ulaştı!

14.01.2020 17:48

Son güncelleme : 14.01.2020 17:48
15 Ocakta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.



DHA

Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.
 
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla  64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;
 
- gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,
 
- altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,
 
- bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,
 
- platin, yüzde 0.45 düşüşle  977.70 dolardan ve
 
- paladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.





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Frank 6,0402 6,0765 % 0,41  
Riyal 1,5635 1,5713 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.543 1.543 -5,43  
Altın Gr. 292 292 0,00  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.926 1.974 -8,69  
Yarım 931 955 -4,20  
Çeyrek 467 477 -2,10  
Gümüş.Ons 17,74 17,79 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,83 64,83 0,63  
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