15 Ocakta imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı öncesinde altın düşüşe devam ederken, elektrikli araç bataryalarında kullanılan paladyumun fiyatı rekor düzeylere ulaştı.
Fiyatı rekor düzeye ulaştı!
14.01.2020 17:48
Son güncelleme : 14.01.2020 17:48
DHA
Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,
- altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,
- bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,
- platin, yüzde 0.45 düşüşle 977.70 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın
fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.
17:33121.296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 1.047,09
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.329
En Düşük
119.575
17:335,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0204
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
17:336,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
17:33292,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,21
|Açılış
|: 292,30
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|15.196.234
|% 19,86
|
|NATEN
|15,32
|173.572.129
|% 15,36
|
|BURVA
|15,50
|1.155.744
|% 14,73
|
|TKNSA
|6,16
|522.812.280
|% 14,50
|
|CRFSA
|6,06
|174.335.153
|% 13,70
|
|GLBMD
|2,22
|538.288
|% -14,94
|
|INFO
|5,80
|11.840
|% -10,77
|
|VKING
|3,13
|647.699
|% -10,57
|
|NIBAS
|4,50
|92.984
|% -10,00
|
|MTRYO
|5,61
|22.284
|% -6,50
|
|THYAO
|14,85
|2.318.721.967
|% 0,07
|
|KRDMD
|3,09
|943.600.498
|% 4,04
|
|PETKM
|4,08
|683.656.431
|% -0,24
|
|HALKB
|6,75
|671.981.128
|% 2,27
|
|ASELS
|23,18
|564.527.427
|% 1,13
|
|KRDMD
|3,09
|943.600.498
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,57
|327.508.557
|% -0,63
|
|PETKM
|4,08
|683.656.431
|% -0,24
|
|THYAO
|14,85
|2.318.721.967
|% 0,07
|
|AVOD
|2,03
|282.000.554
|% 7,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6204
|7,6586
|% 0,31
|
|Frank
|6,0402
|6,0765
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5635
|1,5713
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,43
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,69
|
|Yarım
|931
|955
|-4,20
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,63
|
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