Çin merkezli Fosun International, Birleşik Krallık merkezli seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasını açıklamasından haftalar sonra, şirketin markasını 14.2 milyon dolara satın alacak.
Fosun, Thomas Cook markasını satın alacak
04.11.2019 09:15
Son güncelleme : 04.11.2019 09:18
DHA
Thomas Cook Eylül ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar fon
toplama girişiminin başarısız olması sonrası iflasını duyurmuştu.
Hong Kong borsasında listelenen ve daha önceden Thomas Cook’un yönetim kurulunda yer alan Fosun’dan Cuma günü yapılan açıklamada yeni anlaşmayla Thomas Cook’un yanında şirketin alt kuruluşları Casa Cook otel zinciri ve Cook Club’ın marka haklarına sahip olacağı belirtildi.
Fosun seyahat kolu Başkanı Qian Jiannong, söz konusu satın alımın Fosun’un mevcut turizm holdinglerini destekleyeceği ve “Çin dış turizmindeki büyüme hızını artıracağını” söyledi.
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0070
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6955
18:056,3675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3631
18:05277,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,69
|Açılış
|: 277,21
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,89
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3538
|7,3907
|% -0,11
|
|Frank
|5,7569
|5,7915
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,33
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,39
|61,39
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
-
17:57OYAYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 002 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
-
17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
-
17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem