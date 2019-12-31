Galatasaray KAP`a bildirdi! Yapılandırma yürürlükte...















Galatasaray Sportif, ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini bildirdi.



Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir."