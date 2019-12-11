Garanti Bankası gecikmiş alacaklarını sattı















Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 323.292.220,41-TL. olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 25.112.000,00- TL'na Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."