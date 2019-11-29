GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gazprom`un karı azaldı

29.11.2019 10:30

Son güncelleme : 29.11.2019 10:30
Rus doğal gaz devi Gazprom`un karı yüzde 45 azaldı.



Rus doğal gaz devi Gazprom'un üçüncü çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 386 milyar rubleden 212 milyar ruble seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Gazprom'un geliri de 1,9 trilyon rubleden 1,6 trilyon ruble seviyesine düştü.

Üçüncü çeyrek sonunda Gazprom'un borçları ise 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:14107.410
Değişim :  0,27% |  284,21
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.462 En Düşük
107.140
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYH 0,11 44.619 % 10,00  
FRIGO 14,83 337.249 % 9,93  
MEMSA 0,24 795.063 % 9,09  
EKIZ 0,62 1.242 % 8,77  
SMART 5,93 28.057.463 % 8,61  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4133 7,4505 % -0,01  
Frank 5,7452 5,7798 % 0,06  
Riyal 1,5315 1,5392 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -0,68  
Altın Gr. 270 270 -0,03  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,93 16,96 0,03  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,01  
B. Petrol 63,12 63,12 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru