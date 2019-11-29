Gazprom`un karı azaldı















Rus doğal gaz devi Gazprom'un üçüncü çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 386 milyar rubleden 212 milyar ruble seviyesine geriledi.Aynı dönemde Gazprom'un geliri de 1,9 trilyon rubleden 1,6 trilyon ruble seviyesine düştü.Üçüncü çeyrek sonunda Gazprom'un borçları ise 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşti.