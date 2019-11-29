Rus doğal gaz devi Gazprom`un karı yüzde 45 azaldı.
Gazprom`un karı azaldı
29.11.2019 10:30
Son güncelleme : 29.11.2019 10:30
Rus doğal gaz devi Gazprom'un üçüncü çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 386 milyar rubleden 212 milyar ruble seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Gazprom'un geliri de 1,9 trilyon rubleden 1,6 trilyon ruble seviyesine düştü.
Üçüncü çeyrek sonunda Gazprom'un borçları ise 2,9 trilyon ruble olarak gerçekleşti.
10:14107.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 284,21
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.462
En Düşük
107.140
10:145,7593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7671
En Düşük
5,7512
10:146,3425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3420
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6,3528
En Düşük
6,3374
10:14270,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 270,05
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,39
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|FRIGO
|14,83
|337.249
|% 9,93
|
|MEMSA
|0,24
|795.063
|% 9,09
|
|EKIZ
|0,62
|1.242
|% 8,77
|
|SMART
|5,93
|28.057.463
|% 8,61
|
|GSDDE
|2,02
|78.165
|% -6,91
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|DOKTA
|31,00
|15.810
|% -6,06
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|EGCEY
|0,33
|3.960
|% -2,94
|
|THYAO
|13,84
|114.676.590
|% 0,14
|
|GARAN
|10,14
|37.569.686
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,39
|34.414.971
|% 0,42
|
|SMART
|5,93
|28.057.463
|% 8,61
|
|ASELS
|18,83
|27.022.111
|% 0,05
|
|KRDMD
|2,39
|34.414.971
|% 0,42
|
|IEYHO
|0,41
|3.983.093
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|114.676.590
|% 0,14
|
|MARTI
|0,96
|7.638.695
|% 4,35
|
|TRKCM
|3,31
|25.591.730
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4133
|7,4505
|% -0,01
|
|Frank
|5,7452
|5,7798
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-0,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,16
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