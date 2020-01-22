GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Geçen yıl seyahat için 23,3 milyar lira harcandı

22.01.2020 10:47

Son güncelleme : 22.01.2020 10:52
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin lira oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2019'un temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre  yüzde 10,4 artışla 23 milyar 344 milyon 390 bin lira olarak kayıtlara geçti.  Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı. Yurt  içi turizm harcamasının yüzde 89,6'sını (20 milyar 911 milyon 667 bin lira)  kişisel, yüzde 10,4'ünü (2 milyar 432 milyon 723 bin lira) ise paket tur  harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılanlar yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 33,8 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 3 ile "sağlık" takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar, 193 milyon 611 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba" evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında  ikinci sırada 71 milyon 611 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, bunu 22  milyon 391 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:36124.018
Değişim :  0,37% |  461,86
Açılış :  124.216  
Önceki Kapanış :  123.556  
En Yüksek
124.537 En Düşük
123.988
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDIK 12,35 4.292.610 % 14,99  
BURCE 8,15 1.745.551 % 14,95  
QNBFB 102,70 6.362.881 % 14,94  
BURVA 23,10 84.454 % 14,81  
VAKKO 6,34 11.142.125 % 14,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7255 7,7642 % 0,10  
Frank 6,0964 6,1331 % -0,09  
Riyal 1,5777 1,5856 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -4,44  
Altın Gr. 297 297 -0,92  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,76 17,81 -0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 64,25 64,25 -0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru