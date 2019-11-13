Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD`de getiri eğrisinin artık terse dönmemiş olmasından dolayı rahatladığını, bununla avunduğunu söyledi.
`Getiri eğrisinin cari şekli ile rahatım`
13.11.2019 07:13
Son güncelleme : 13.11.2019 07:13
Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden öğrencilerin sorularını yanıtlayan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, işletme yatırımlarındaki zayıflığa karşın tüketici harcamaları ve istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirterek, "ABD'nin ekonomik görünümü biraz karışık, ancak iki ay öncesine göre biraz daha iyimserim" diye konuştu.
Fed faizinin geldiği seviyenin birçok merkez bankacıya göre "ılımlı destekleyici" olduğunu belirten Kashkari, "Getiri eğrisinin terse dönmemiş olması bana biraz ekonominin frenlerini devre dışı bıraktığımız izlenimi veriyor" dedi.
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