Borsa Yatırım Fonları`nın alımlarındaki artışın etkisi ile 2019 3. çeyrekte global altın talebi yüzde 3 büyüdü.
Global altın talebi yükseldi
05.11.2019 09:12
Son güncelleme : 05.11.2019 09:24
Borsa Yatırım Fonları'nın elindeki altın
miktarı 3. çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2855,3 tona çıktı. Bir önceki çeyreğe göre 258,2 ton arttı.
Aynı dönemde merkez bankalarının altın rezervlerinde artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 156,2 ton oldu.
Mücevher amaçlı altın talebi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 460,9 ton olarak gerçekleşti.
2019 3. çeyrekte altın arzı ise yüzde 4 artışla 1222,3 ton oldu.
TÜRKİYE, GLOBAL ALTIN REZERVİ SIRALAMASINDA 4 SIRA YÜKSELDİ
Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda bir önceki dönem 18. sırada yer alan Türkiye, 3. çeyrek raporunda 14. sıraya çıktı.
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 3. çeyrekte 385,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 314,1 ton seviyesindeydi.
Türkiye böylece Özbekistan, Kazakistan, Portekiz, Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 4 sıra birden yükseldi.
ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.366,8 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.
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