GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Global altın talebi yükseldi

05.11.2019 09:12

Son güncelleme : 05.11.2019 09:24
Borsa Yatırım Fonları`nın alımlarındaki artışın etkisi ile 2019 3. çeyrekte global altın talebi yüzde 3 büyüdü.



Borsa Yatırım Fonları'nın elindeki altın miktarı 3. çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2855,3 tona çıktı. Bir önceki çeyreğe göre 258,2 ton arttı.

Aynı dönemde merkez bankalarının altın rezervlerinde artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 156,2 ton oldu.

Mücevher amaçlı altın talebi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 460,9 ton olarak gerçekleşti.

2019 3. çeyrekte altın arzı ise yüzde 4 artışla 1222,3 ton oldu.

TÜRKİYE, GLOBAL ALTIN REZERVİ SIRALAMASINDA 4 SIRA YÜKSELDİ

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda bir önceki dönem 18. sırada yer alan Türkiye, 3. çeyrek raporunda 14. sıraya çıktı.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 3. çeyrekte 385,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 314,1 ton seviyesindeydi.

Türkiye böylece Özbekistan, Kazakistan, Portekiz, Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 4 sıra birden yükseldi.

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.366,8 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.088
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.267  
Önceki Kapanış :  100.088  
En Yüksek
100.441 En Düşük
99.144
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 5,04 13.117.282 % 20,00  
KLMSN 17,35 74.688.598 % 19,99  
QNBFL 31,44 591.566 % 15,00  
GLBMD 1,24 1.992.533 % 14,81  
ALKA 4,36 19.895.062 % 8,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3616 7,3986 % -0,10  
Frank 5,7713 5,8061 % -0,23  
Riyal 1,5238 1,5315 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.506 1.507 -2,14  
Altın Gr. 278 278 -0,51  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,03  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,00  
B. Petrol 62,23 62,23 0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru