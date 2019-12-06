UBS Global Wealth Management`in Asya-Pasifik varlık dağılım bölümü başkanı olan Adrian Zuercher, global büyümenin 2020`nin ikinci yarısında özellikle dördüncü çeyrekte ciddi toparlanma göstereceğine inandıklarını söyledi.
`Global ekonomi ciddi toparlanma gösterecek`
06.12.2019 09:33
Son güncelleme : 06.12.2019 09:37
Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşının hafiflemesi ve merkez bankalarının gevşek para
politikalarının etkilerinin görülmeye başlanması ile birlikte global ekonomide büyümenin 2020'nin ikinci yarısından itibaren toparlanacağını savunan Zuercher, "Ticaretin etrafında ekonomik büyüme için tahminlerimizi etkileyen çok fazla sis var. ABD ve Çin'in birbirlerine uyguladıkları gümrük vergileri yaptığımız tahminler için önemli riskler arasında" diye konuştu.
Zuercher, ABD ile Çin arasında faz bir ticaret anlaşmasına varılması ve ABD'nin Çin mallarına 15 Aralık'ta getireceği gümrük vergilerini ötelemesi halinde global ekonominin yavaş şekilde toparlanmaya başlayacağını vurguladı.
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|% 0,00
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|ALCTL
|11,66
|24.943.096
|% 0,00
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|DENCM
|6,89
|30.586.356
|% 0,00
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|PGSUS
|72,70
|80.078.676
|% 0,00
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|YKSLN
|6,65
|319.792.027
|% 0,00
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|ALBRK
|1,38
|58.844.342
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|ALCTL
|11,66
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|DENCM
|6,89
|30.586.356
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|PGSUS
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|80.078.676
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|YKSLN
|6,65
|319.792.027
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|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
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|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 0,00
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|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 0,00
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|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,00
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|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,00
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|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% 0,00
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|CEMAS
|1,32
|214.285.911
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|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,00
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|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% 0,00
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|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 0,00
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|Dolar
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|Euro
|0,0000
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|% 0,00
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|Sterlin
|7,5413
|7,5791
|% -0,03
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|Frank
|5,7965
|5,8314
|% -0,08
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|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% -0,01
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|Alış
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|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,68
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|Altın Gr.
|272
|272
|-0,50
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|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
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|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
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|Yarım
|869
|891
|-1,64
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|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
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|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
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|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-0,16
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