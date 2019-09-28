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Gözler Yeni Ekonomi Programı ve bütçede

28.09.2019 11:50

Son güncelleme : 28.09.2019 13:38
Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı`na ve 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı`nın önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.



AA

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin  enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan  planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve  hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program,  son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin  süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek  teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe  tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye  sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de  komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan  itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine  ocak ayı içinde açıklanacak.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE GEÇİŞ

Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmek,  şeffaflığı ve hesap verebilirliği amacıyla program bütçeleme sistemine geçilmesi  için de hazırlıklar yürütülüyor. Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı, 2020  yılı performans programlarının hazırlanmasıyla atılacak. Program bazlı sisteme  ise 2021 bütçesiyle geçilecek.

İHRACAT VE ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK

YEP ve bütçe gündemine odaklanılacak ekim ayında, veri takvimi de yine  yoğun olacak. Eylül ayı ihracat rakamları 3 Ekim'de Mersin'de Ticaret Bakanı  Ruhsar Pekcan tarafından duyurulacak. Aynı gün gözler, enflasyon rakamlarına da  çevrilecek.

İşsizlik rakamları ve eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 15 Ekim'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENECEK

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası, gözler son iki toplantısında faiz indirimine giden Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilecek. PPK, 24 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim'de  duyuracak.




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