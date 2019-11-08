Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.
Gram altın 273 lira seviyelerinde
08.11.2019 11:22
Son güncelleme : 08.11.2019 11:22
AA
Dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:06103.630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 86,11
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.368
11:065,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:066,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:06272,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,18
|Açılış
|: 272,55
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,69
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,89
|172.136.292
|% 9,64
|
|BURVA
|5,18
|547.348
|% 7,47
|
|IZMDC
|3,99
|8.998.153
|% 6,97
|
|BOSSA
|6,75
|17.306.980
|% 6,64
|
|VERUS
|16,02
|12.776.937
|% -9,90
|
|BRSAN
|8,75
|5.513.725
|% -8,38
|
|GEDZA
|5,46
|1.418.818
|% -7,77
|
|YESIL
|14,16
|20.603.581
|% -5,60
|
|DOKTA
|30,22
|29.083
|% -5,56
|
|THYAO
|12,93
|627.489.804
|% 2,13
|
|ICBCT
|4,89
|172.136.292
|% 9,64
|
|ASELS
|19,24
|142.458.598
|% 1,58
|
|GARAN
|9,81
|104.493.571
|% 0,41
|
|TUPRS
|126,40
|81.483.058
|% -2,32
|
|THYAO
|12,93
|627.489.804
|% 2,13
|
|ICBCT
|4,89
|172.136.292
|% 9,64
|
|KRDMD
|2,32
|71.032.037
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,07
|25.720.901
|% 2,88
|
|ISFIN
|2,67
|63.300.486
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3585
|7,3954
|% 0,21
|
|Frank
|5,7625
|5,7973
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5308
|1,5385
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|5,00
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:18SAYAS
Yüzde 5.34 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 967, 421 adet işlem
-
11:17VKGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 993 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 317, 79 artarak (% 0.25 ) 128, 442
-
11:16XU100
Endeks 103, 776 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 260.00 milyon TL de
-
11:16BOSSA
Yüzde 21.62 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 603, 731 adet işlem