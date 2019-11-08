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Gram altın 273 lira seviyelerinde

08.11.2019 11:22

Son güncelleme : 08.11.2019 11:22
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Ons 1.473 1.473 5,00  
Altın Gr. 272 272 0,74  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,08 17,12 -0,02  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,01  
B. Petrol 61,91 61,91 -0,38  
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