Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 276,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını da 1.850 liradan satılıyor.
Gram altın 276 lira seviyelerinde
18.10.2019 10:41
Son güncelleme : 18.10.2019 10:41
AA
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 279,6 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 276,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
453 lira, Cumhuriyet altını da 1.850 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.489,6 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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