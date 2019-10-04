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Gram altın 277 lira seviyelerinde

04.10.2019 11:38

Son güncelleme : 04.10.2019 11:38
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 276,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.857 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 276,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.508,5 dolardan işlem görüyor.




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