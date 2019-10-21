Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.856 liradan satılıyor.
Gram altın 278 lira seviyelerinde
21.10.2019 10:32
Son güncelleme : 21.10.2019 10:32
AA
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 277,4 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 278,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
454 lira, Cumhuriyet altını da 1.856 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.491 dolar seviyesinde seyrediyor.
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