Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını da 1.891 liradan satılıyor.
Gram altın 282 lira seviyelerinde
11.10.2019 11:14
Son güncelleme : 11.10.2019 11:14
AA
Dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 değer kaybıyla 280,3 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
463 lira, Cumhuriyet altını da 1.891 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.502,1 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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282,33
En Düşük
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