Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 285 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.899 liradan satılıyor.
Gram altın 285 lira seviyelerinde
10.10.2019 11:33
Son güncelleme : 10.10.2019 11:33
AA
Dün, dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 284,2 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
464 lira, Cumhuriyet altını da 1.899 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.509,5 dolardan işlem görüyor.
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