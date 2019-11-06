Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Gümrük Genel Tebliği`nde değişiklik
06.11.2019 10:16
Son güncelleme : 06.11.2019 10:16
AA
Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 100.525
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100.692
En Düşük
100.617
10:005,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
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5,7667
En Düşük
5,7495
10:006,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
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6,3898
En Düşük
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10:00275,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 275,34
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|Önceki Kapanış
|: 274,49
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275,56
En Düşük
274,28
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|NIBAS
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|749
|% 10,96
|
|EGCYH
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|1.103
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|
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|% 3,68
|
|DENIZ
|21,12
|17.192
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|
|KSTUR
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|5.583
|% -3,33
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|ASELS
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|6.291.224
|% -0,21
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|% 0,00
|
|CMENT
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|3.216.872
|% 0,00
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|2.632.693
|% -0,21
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|4,00
|2.506.980
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,12
|1.349.568
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,23
|1.083.888
|% 0,82
|
|GSRAY
|1,71
|1.475.479
|% -0,58
|
|AVGYO
|1,20
|867.568
|% 2,56
|
|SNPAM
|4,00
|2.506.980
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% 0,16
|
|Frank
|5,7808
|5,8156
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|1,22
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,98
|
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|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,08
|
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|3,25
|-0,01
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