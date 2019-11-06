Gümrük Genel Tebliği`nde değişiklik













AA

Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.