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Ham petrol fiyatı taleplerin azalmasıyla sabit kaldı

21.10.2019 18:38

Son güncelleme : 21.10.2019 18:38
Ham petrol fiyatı yatırımcıların, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.



DHA

Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0  düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını, ABD'nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO'ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.

Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, OPEC arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.

Gelişmelerle Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0.63 artışla 54 dolara, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.15 artışla 59.39 dolara yükseldi.




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