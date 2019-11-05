Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 345,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 2,3 milyar lira borçlandı
05.11.2019 15:12
Son güncelleme : 05.11.2019 15:12
AA
Bakanlık, bugün 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 12,22, bileşik faiz yüzde 12,59 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 336,5 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 477,5 milyon lira, net satış 1 milyar 345,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, toplam 2 milyar 345,7 milyon lira borçlandı.
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|SANKO
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|% 7,93
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|
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|
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|% 0,51
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|% -0,44
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|TSPOR
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|% 4,44
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|PETKM
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|165.102.753
|% 0,57
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3966
|7,4337
|% 0,37
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|Frank
|5,7761
|5,8109
|% -0,15
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|Riyal
|1,5278
|1,5355
|% 0,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-5,35
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|Altın Gr.
|278
|278
|-0,39
|
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|1.865
|2,00
|
|Tam
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|3,11
|
|Yarım
|885
|908
|1,50
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|Çeyrek
|444
|454
|0,75
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|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
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