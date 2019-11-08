Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, gelecek hafta 4 tahvil ve bir bono ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
08.11.2019 15:15
Son güncelleme : 08.11.2019 15:15
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Kasım Pazartesi günü 2 ihale düzenlenecek.
İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
12 Kasım Salı günü de 3 ihale yapılacak. Bunlardan ilkinde 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2282 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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