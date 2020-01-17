Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek
17.01.2020 13:05
Son güncelleme : 17.01.2020 13:05
AA
Hazine, haftaya 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ocak'ta düzenlenecek ihalede 3 ay (91 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
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293,84
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,50
|13.517.486
|% 17,45
|
|GEDIK
|8,13
|11.107.249
|% 14,99
|
|BNTAS
|3,79
|261.857.040
|% 13,81
|
|QNBFB
|66,10
|114.050.998
|% 12,41
|
|DAGHL
|5,32
|10.683.511
|% 11,30
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|BURVA
|16,51
|522.328
|% -8,28
|
|MAALT
|77,45
|4.483.098
|% -8,13
|
|THYAO
|14,92
|1.043.614.650
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,95
|414.335.669
|% -1,99
|
|PETKM
|4,01
|304.761.969
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,45
|273.601.915
|% -2,84
|
|BNTAS
|3,79
|261.857.040
|% 13,81
|
|KRDMD
|2,95
|414.335.669
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,63
|197.562.484
|% -1,21
|
|ISGYO
|1,85
|173.303.193
|% 3,93
|
|PETKM
|4,01
|304.761.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|191.058.597
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6405
|7,6788
|% 0,08
|
|Frank
|6,0583
|6,0948
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,42
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,12
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|7,73
|
|Yarım
|935
|959
|3,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|64,80
|64,80
|0,18
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