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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

13.01.2020 13:26

Son güncelleme : 13.01.2020 13:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.




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