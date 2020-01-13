Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
13.01.2020 13:26
Son güncelleme : 13.01.2020 13:26
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
13:11120.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
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|Açılış
|: 119.595
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|Önceki Kapanış
|: 118.664
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120.900
En Düşük
119.595
13:115,8566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|: 5,8620
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5,8797
En Düşük
5,8517
13:116,5109
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5098
13:11291,79
En Yüksek
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|: -1,04%
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|Açılış
|: 291,79
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|Önceki Kapanış
|: 294,87
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295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,71
|90.360.272
|% 16,90
|
|HLGYO
|1,46
|47.846.767
|% 16,80
|
|RYGYO
|6,10
|65.418.658
|% 15,97
|
|HUBVC
|24,20
|57.531.007
|% 15,02
|
|GLBMD
|2,61
|1.091.442
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|IHEVA
|2,81
|115.685
|% -2,43
|
|FMIZP
|60,55
|4.623.926
|% -2,34
|
|THYAO
|14,70
|1.189.333.701
|% 2,08
|
|PETKM
|4,01
|711.432.217
|% 2,56
|
|HALKB
|6,69
|437.239.415
|% 3,40
|
|KRDMD
|2,92
|290.804.488
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,57
|286.619.807
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|286.619.807
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|711.432.217
|% 2,56
|
|ALBRK
|1,73
|192.395.573
|% 1,76
|
|KRDMD
|2,92
|290.804.488
|% 2,82
|
|THYAO
|14,70
|1.189.333.701
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5769
|7,6149
|% -0,96
|
|Frank
|6,0005
|6,0367
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,03
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-21,03
|
|Yarım
|931
|955
|-10,17
|
|Çeyrek
|467
|477
|-5,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,23
|65,23
|0,25
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