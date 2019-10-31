Hong Kong ekonomisi 2008 yılındaki global finansal krizden bu yana ilk kez resesyona girdi.
Hong Kong ekonomisi resesyona girdi
31.10.2019 12:08
Son güncelleme : 31.10.2019 12:08
Hong Kong ekonomisi 3'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daraldı.
Teknik resesyona giren ekonominin, ağır sosyal olaylardan kaynaklı ani bir kötüleşme gösterdiğini ifade eden Hong Kong hükümeti, yılın geri kalan bölümünde de ekonominin kayda değer aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalacağını öngördü.
Sosyal huzursuzluğun negatif etkisinin azalmakta olduğunun görüldüğünü belirten hükümet, ancak özel sektör tüketimi ve yatırım
ortamının etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.
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|: 98.920
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
98.876
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|Değişim
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275,82
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,82
|38.329.430
|% 18,95
|
|AVTUR
|1,58
|15.007.120
|% 14,49
|
|BOYP
|16,17
|2.839.935
|% 13,87
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|DENIZ
|26,38
|20.667.453
|% 13,51
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,77
|10.505.551
|% -9,76
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|RODRG
|2,14
|759.585
|% -4,89
|
|THYAO
|11,71
|172.581.737
|% 0,69
|
|AKBNK
|6,99
|123.186.362
|% 0,87
|
|EREGL
|6,67
|106.761.958
|% 1,37
|
|GARAN
|9,31
|99.459.420
|% 0,87
|
|FENER
|15,47
|79.163.044
|% 1,38
|
|ISFIN
|2,62
|72.997.447
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|31.438.944
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,21
|27.646.574
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|16.335.234
|% -1,37
|
|MEPET
|1,82
|38.329.430
|% 18,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3777
|7,4147
|% 0,65
|
|Frank
|5,7637
|5,7984
|% 0,46
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,26
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.500
|1.501
|4,88
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,43
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
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|B. Petrol
|60,62
|60,62
|0,38
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