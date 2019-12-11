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HSBC İsviçre, 192 milyon dolar ödeyecek!

11.12.2019 09:38

Son güncelleme : 11.12.2019 09:38
HSBC İsviçre, ABD`nin vergi kaçakçılığı soruşturmasında 192,4 milyon dolar ödeyecek.



HSBC'nin İsviçre'deki özel bankacılık birimi, ABD Adalet Bakanlığı'nın zengin Amerikalılara vergi kaçırmalarına yardım edildiği iddiası ile açtığı soruşturmada uzlaşma yoluna gitti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre HSBC Holdings Plc'nin İsviçre'deki özel bankacılık birimi HSBC Private Bank SA, 192,4 milyon dolar ödeyecek.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce de UBS ve Credit Suisse Group ile ceza ödemeleri için uzlaşmıştı.




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