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Hyundai ve Kia`nın satışları 7 yılın en düşük seviyesinde!

03.01.2020 07:17

Son güncelleme : 03.01.2020 07:17
Hyundai ve Kia`nın satışları 7 yılın en düşük seviyesine indi.



Güney Koreli Hyundai Motor ve bağlı ortaklığı Kia Motors'un 2019 yılında satışları, Çin pazarındaki zayıflığın etkisi ile hedeflerin gerisinde kaldı. Son 5 yıldır hedeflerini tutturamayan Hyundaki ve Kia'nın satışları 2019'da son 7 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılına 7,6 milyon adet araç satış hedefi ile başlayan Hyundai ve Kia 2018'e göre yüzde 3 düşüşle 7,19 milyon adet araç sattılar.

2020 yılında ise satışların yüzde 5 artışla 7,54 milyon adede toparlanması bekleniyor.





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