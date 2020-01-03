Hyundai ve Kia`nın satışları 7 yılın en düşük seviyesinde!















Güney Koreli Hyundai Motor ve bağlı ortaklığı Kia Motors'un 2019 yılında satışları, Çin pazarındaki zayıflığın etkisi ile hedeflerin gerisinde kaldı. Son 5 yıldır hedeflerini tutturamayan Hyundaki ve Kia'nın satışları 2019'da son 7 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



2019 yılına 7,6 milyon adet araç satış hedefi ile başlayan Hyundai ve Kia 2018'e göre yüzde 3 düşüşle 7,19 milyon adet araç sattılar.



2020 yılında ise satışların yüzde 5 artışla 7,54 milyon adede toparlanması bekleniyor.