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ICBC yöneticisinden Türkiye`ye övgü

14.11.2019 11:46

Son güncelleme : 14.11.2019 11:47
ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye`nin dinamik demografik yapısının, enerji ve lojistik üssü olarak konumunun, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.



AA

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, AA muhabirine ICBC Turkey'in faaliyetleri ve Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğinde yeniden dengelenme  geçmekte olduğunu belirten Gao, büyümenin yavaşladığını ve iç talebin düşük  kaldığını ifade etti.

Gao, yavaşlamanın Türkiye'nin dış dengesi ve enflasyon dinamiklerinde  önemli iyileşmelerin ortaya çıkmasına imkan sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin yıllık cari işlemler hesabının eylül itibarıyla yıllık  bazda yaklaşık 5,9 milyar dolar fazla verdiğini anımsatan Gao, "Bu durum, geçen  yılın aynı döneminde 45 milyar doların üzerindeki cari açıktan hareketle çok  ciddi bir dönüşüm yaşandığına işarettir." ifadelerini kullandı.

Gao, enflasyon cephesinde ise yetkililerin sorumlu yaklaşımı ve  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşu  sayesinde, ciddi bir aşağı yönlü hareket gözlemlediklerini ve 3. çeyrek sonu  itibarıyla da döngüsel faktörlerin de etkisiyle yıllık enflasyonun tek haneli  seviyelere gerilediğini söyledi.

"ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARETİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Xiangyang Gao, eylül sonunda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP)  ardından 2020'de "dönüşümün başlayacağını" belirtti.

Türkiye'nin, gelecek 3 yıl için ekonomik performansa ilişkin istekli  hedefler belirlediğini ifade eden Gao, "Politika yapıcılar, Türkiye'yi yüksek  gelir düzeyinde ülke haline getirecek sürdürülebilir büyümeyi başarmak, aynı  zamanda ülkenin dış ve iç kırılganlıklarını gidermek amacındalar. Anılan yüksek  standartlı hedefler seti, elbette kapsamlı bir yapısal reform gündemiyle  desteklenecektir." şeklinde konuştu.

Gao, ICBC Turkey'in yerel fırsatlardan ve Türkiye'nin benzersiz  coğrafi konumunun sağladığı bölgesel fırsatlardan tam olarak yararlanmak  suretiyle büyümeyi amaçlayan bir finansal kuruluş olduğunu anlattı.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi başarmada daha ileri noktalara  ulaşmasına yardımcı olacak temel alanlara ve projelere yatırım yapmak amacıyla  tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gao, şöyle  devam etti:

"Türkiye'deki dördüncü yılımızı kutluyoruz. Bu süre zarfında Türk  finans sektörü içerisinde kendi markamızı oluşturduk. Bankamızın Türk bankacılık  sektörüne girişinden bu yana gösterdiği iyi performansla finans alanı dahil geniş  bir yelpazede muhataplarımızla yürüttüğümüz verimli ortaklıklar, Türkiye'deki  yatırım ortamının bir göstergesidir. ICBC Turkey, ICBC Grubu'nun bilgisinden ve  gücünden yararlanmaktadır. İki ülke arasında ticareti destekleyerek, Çin ve  Türkiye ekonomik iş birliğinde bir katalizör olmayı amaçlıyoruz."

"ÇİNLİ YATIRIMCILARIN TÜRKİYE İLGİSİ ARTTI"

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao, ICBC Turkey'in kurulmasının  Çinli yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırdığına dikkati çekti.

ICBC'nin ardından, Çinli yatırımcıların finans, denizcilik, perakende,  e-ticaret, iletişim ve enerji sektörleri ile ilgili projelere katıldıklarını  belirten Gao, "Türkiye'nin dinamik demografik yapısı ve bir enerji ve lojistik  üssü olarak konumu, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. ICBC  Turkey, Çinli işletmelerin 'Going Global' sloganı ile çıktıkları küreselleşme  yolculuğunda ve Kuşak ve Yol projelerinin hayata geçirilmesi için finansal  desteği artırmak için buradadır." ifadelerini kullandı.

Gao, ICBC Turkey'in Çin ile Türkiye arasındaki finansal iş birliğinin  seçkin bir örneği olduğunu ve bankanın Çinli işletmelerin Türkiye'de yaygın  şekilde tanınmalarını sağladığını dile getirdi.

"FİNTECH ALANINDA BENZERSİZ FIRSATLAR BULUNUYOR"

Xiangyang Gao, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesiyle İstanbul'un  dünyadaki öneminin pekiştirilmesi planının, Çin ve Türk şirketleri arasındaki  bağları da güçlendirecek bir platform oluşturacağını söyledi.

Küresel Finans Merkezleri Endeksi sıralamasında İstanbul'un 53. sıraya  yükseldiğini anımsatan Gao, "Hong Kong, Pekin ve Şanghay ilk 10 arasındadır.  Küresel listeye, Nanjing ve Hangzhou olmak üzere Çin'den iki yeni merkez eklendi.  Çinli ve Türk yetkililer arasındaki bir ortaklık, iki ülkedeki finansal  piyasaların entegrasyonuna çok yardımcı olacaktır. Gelecekte, İFM ile Çin'deki  finans merkezleri arasında ortaklıklar olabilir. Türk ve Çinli taraflar arasında  iş birliğini geliştirmeye yönelik çok sayıda fırsat bulunuyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Gao, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin kuruluşundan bu yana,  İstanbul'un küresel finansal merkezler sıralamasında 15 basamak yükseldiğine  dikkati çekti.

Finans Ofisi yetkililerinin fintech'i, İstanbul Finans Merkezi'ni daha  üst sıralara taşıyacak bir odak noktası olduğunu belirttiklerini hatırlatan Gao,  "Fintech alanında ortaklıklar için benzersiz fırsatlar bulunuyor. Çinli ve Türk  girişimciler bir araya gelebilir, teknoloji ve know-how paylaşımında  bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

"PROJELERE FİNANSMAN SAĞLAYACAĞIZ"

Gao, ICBC Turkey'in, ICBC'nin en büyük yurt dışı iştiraklerinden  birisi olduğunu belirterek, "ICBC, pazara girerken faal durumdaki Türk bankasını  devraldı. ICBC'nin Afrika ve Latin Amerika pazarlarına girmesini kolaylaştıran  Standard Grubu ile yapılan ortaklık dışında, ICBC'nin genişlemesinde böyle bir  hareketin başka bir örneği bulunmamaktadır. Bu stratejik yaklaşım, ICBC'nin  Türkiye'ye verdiği önemin bir göstergesidir." diye konuştu.

ICBC Turkey'in aktif toplamının, 2014 yıl sonundaki büyüklüğüne  kıyasla 4 kat büyüdüğüne dikkati çeken Gao, kredi portföyünün ise söz konusu  dönemde 1 milyar dolardan fazla artarak, 3 kat büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Gao, sağlıklı büyüme performansını gelecekte de sürdürmeyi,  Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme performansına ulaşmasına yardımcı olacak  projelere finansman sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ICBC GRUBU

Üç yıldır dünyanın en büyük bankası unvanını elinde bulunduran  Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), 2015 yılında GSD Holding  bünyesinde faaliyet gösteren Tekstilbank'ı satın aldı. Bankanın unvanı 13 Kasım  2015'te ICBC Turkey Bank AŞ olarak değiştirildi.

ICBC’nin bankadaki pay sahipliği yüzde 92,8 seviyesinde bulunurken,  geri kalan hisseler Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

ICBC Turkey, faaliyetlerini İstanbul'da Genel Müdürlük, yurt çapındaki  43 şube, 48 ATM, mobil şube, internet şube ve telefon şubesi ile sürdürüyor. ICBC  Grubu ise dünyanın 42 ülkesinde, yaklaşık 17 bin şubesiyle, 496 milyon bireysel  ve 5 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor.




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