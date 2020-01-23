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İhraç edilen ortalama 5 araçtan biri `Made in Sakarya` damgalı

23.01.2020 12:09

Son güncelleme : 23.01.2020 12:09
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla geçen yıl 243 bin 382 aracı yurt dışına satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgasını tanıtmayı sürdüren Sakarya, ülke ekonomisine 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar döviz kazandırdı.



AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, en çok ihracat yapan  iller sıralamasında 7'nci sıradaki yerini koruyan Sakarya'da geçen yıl 251 bin  949 otomobil, 120 küçük kamyon, 231 kamyonet, 758 midibüs, 730 otobüs ve 22 bin  745 traktör olmak üzere 276 bin 533 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt  üretiminin yüzde 18,6'sının yapıldığı kentte günde 768 araç banttan indirilirken  676'sı yurt dışına satıldı.

Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın 12 ayında üretilen araçların  yüzde 88'ine denk gelen 243 bin 382'si ihraç edilirken, bu satıştan 4 milyar 729  milyon 240 bin dolarlık gelir elde edildi.

Toplam ihracat rakamının yüzde 91,4'ünü bu sektörden karşılayan  Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye'nin genel  ihracattaki payı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.

TOYOTA İHRACATTA ZİRVEDE YER ALDI

Toyota Sakarya fabrikasında 12 ayda 251 bin 949 araç üretildi.

Binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid  modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90,1'ine denk gelen  227 bin 19 aracı yurt dışına sattı.

OTOKAR VE TÜRKTRAKTÖR'ÜN İHRACATINDA ARTIŞ

Otokar, geçen yıl 231 kamyonet, 120 küçük kamyon, 758 midibüs ve 730  otobüs olmak üzere toplam 1839 araç üretimi gerçekleştirdi.

İhracatını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,3 artırmayı  başaran Otokar, 2018'de 901 araç ihraç ederken 2019'da 1156 aracı yurt dışına  sattı. 

TürkTraktör ise ocak-aralık döneminde ürettiği 22 bin 745 traktörün  yüzde 66,8'ine denk gelen 15 bin 207'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı  sağladı.







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