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`İki faiz indiriminin yeterli olup olmadığını zaman söyleyecek`

04.10.2019 07:07

Son güncelleme : 04.10.2019 07:07
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "İki faiz indiriminin yeterli olup olmadığını zaman söyleyecek" dedi.



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı iki faiz indiriminin yeterli olup olmadığını zamanın söyleyeceğini, kendisinin açık fikirli ve gerekli olduğu takdirde daha fazlasını yapmaya istekli olduğunu söyledi.

"Eğer global büyümedeki, imalat ve işletme yatırımlarındaki zayıflığın ekonominin diğer parçalarının içine sızmasını beklersek, eğer zayıfılığın kendisini açıkça ortaya koyduğunu görmeyi beklersek, büyük olasılıkla çok uzun süre beklemiş olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kaplan, bu yıl şu ana kadar yapılan iki faiz indiriminin ekonomide ağır bir daralma olasılığını azalttığını, bununla birlikte riski tamamen ortadan kaldırmadığını da savundu.

Kaplan, "Eğer yapmamız gerekir ise Fed faiz oranında ayarlama yapmayı kullanma taraftarıyım" diye konuşu.





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