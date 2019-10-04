`İki faiz indiriminin yeterli olup olmadığını zaman söyleyecek`

Dallas Fed
Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı iki faiz
indiriminin yeterli olup olmadığını zamanın söyleyeceğini, kendisinin açık fikirli ve gerekli olduğu takdirde daha fazlasını yapmaya istekli olduğunu söyledi.
"Eğer global büyümedeki, imalat ve işletme yatırımlarındaki zayıflığın ekonominin diğer parçalarının içine sızmasını beklersek, eğer zayıfılığın kendisini açıkça ortaya koyduğunu görmeyi beklersek, büyük olasılıkla çok uzun süre beklemiş olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kaplan, bu yıl şu ana kadar yapılan iki faiz
indiriminin ekonomide ağır bir daralma olasılığını azalttığını, bununla birlikte riski tamamen ortadan kaldırmadığını da savundu.
Kaplan, "Eğer yapmamız gerekir ise Fed faiz
oranında ayarlama yapmayı kullanma taraftarıyım" diye konuşu.