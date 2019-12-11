IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Arjantin`in büyümeyi artırma, yoksulluğu azaltma hedeflerine destek verdi.
IMF`den Arjantin`e destek
11.12.2019 09:47
Son güncelleme : 11.12.2019 09:47
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i kutladı ve Fernandez'in yoksulluğu azaltacak, büyümeyi artıracak politikalar izleme hedeflerini paylaştıklarını söyledi.
Georgieva, "IMF, Fernandez hükümetinin bu hedeflere ulaşma uğraşına yardımcı olma taahhütüne bağlı" diye konuştu.
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