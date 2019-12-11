IMF`den Arjantin`e destek















IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i kutladı ve Fernandez'in yoksulluğu azaltacak, büyümeyi artıracak politikalar izleme hedeflerini paylaştıklarını söyledi.Georgieva, "IMF, Fernandez hükümetinin bu hedeflere ulaşma uğraşına yardımcı olma taahhütüne bağlı" diye konuştu.