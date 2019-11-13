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ING`den faiz indirimi

13.11.2019 10:34

Son güncelleme : 13.11.2019 10:37
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.



DHA

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Başlattığımız avantajlı kampanya ile uygun koşullarda ev sahibi olmak isteyen tüketicilerle birlikte ekonomiye de destek vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Bankadan yapılan açıklamada, kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra, konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşterilerin de yararlanabileceği belirtildi ve şöyle denildi:

"Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0.98’e indirdi.

Böylece konut kredisinde faizlerin inmesinde öncü olan ING Türkiye’nin çok avantajlı faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek."

Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye ekledi.




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