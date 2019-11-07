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İngiltere faiz oranını değiştirmedi

07.11.2019 15:32

Son güncelleme : 07.11.2019 17:28
İngiltere Merkez Bankası, politika faiz oranında değişikliğe gitmedi.



AA

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun politika faizinin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, kararın kurulda 7’ye karşı 2 oyla alındığı kaydedildi.

Bankanın toplam 435 milyar sterlin hacmindeki tahvil alım programının devamı kararı ise kurulun oy birliği ile alındı.

Kurul tutanaklarında büyüme ve istihdamın devam ettirilmesine yardımcı olması amacıyla bankanın yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini koruduğu da belirtildi.

Tutanaklarda, “Brexit’e ilişkin oynaklıklara bakıldığında, bu yıl İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin büyük oranda yavaşladığı görülüyor. Bu yavaşlama ticarette korumacılığın, yerel ve Brexit kaynaklı belirsizliklerin neden olduğu küresel büyümedeki yavaşlamayı  yansıtıyor.” ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda enflasyonist baskıların yakın vadede azalmasının  beklendiği, enflasyonun ekim ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleştiği, gelecek senenin bahar aylarında bunun yüzde 1,25 seviyelerine kadar gerilemesini beklendiği kaydedildi.

BoE tutanaklarında, “Parasal politika, enflasyon da yüzde 2 hedefine dönülmesinin sağlanması amacıyla her iki yönde de değişiklik yaparak karşılık verebilir. Komitemiz, diğer unsurlara ek olarak, şirketlerin, hane halkının küresel büyüme görümününe ve Brexit kaynaklı gelişmelere olan tepkilerini yakından takip edecek.” ifadelerine yer verildi.




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