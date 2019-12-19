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İngiltere Merkez Bankası`nda `sızıntı` skandalı

19.12.2019 14:49

Son güncelleme : 19.12.2019 14:49
İngiltere Merkez Bankası brifinglerinin, bankanın hizmet alımı yaptığı bir teknoloji şirketi tarafından bazı yatırım fonu şirketlerine yaklaşık 7-8 saniye önce servis edildiği iddia edildi.



AA

İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) için dışarıdan teknolojik destek hizmeti veren bir şirketin, bankanın brifinglerini kamuoyu ile  paylaşılmadan 7-8 saniye önce bazı hedge fund şirketleri ile paylaştığı  belirtildi.

Haberde, bu uygulamanın görüntü iletiminde herhangi bir sorun  yaşanması ihtimaline karşı yapılan bir teknolojik destek uygulaması olduğu ancak  dışarıda hizmet veren şirketin, bu bilgileri bazı hedge fun şirketleri ile  önceden paylaşarak şirketlerin yatırımlarında büyük avantaj elde etmelerine imkan  tanıdığı kaydedildi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

BoE'den yapılan açıklamada, "Bankanın bilgisi ve onayı olmadan ses  çıkışının kullanılması tamamen kabul edilemez bir durum. Konuya ilişkin  soruşturma yapılıyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin bankanın teknolojik altyapısına  erişiminin tamamen sonlandırıldığı belirtilerek, "Bankamız, politika komitemizin  piyasa hassasiyeti olan kararlarının yüksek bilgi güvenliği standartlarına uygun  bir şekilde verilmesiyle faaliyet göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin olarak BoE'nin yanı sıra İngiliz denetim kuruluşu  Finansal Yönetim Otoritesi'nin de (FCA) soruşturma başlattığı bildirildi.




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