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İnşaat malzemeleri ihracatı miktarda arttı

10.01.2020 12:07

Son güncelleme : 10.01.2020 12:09
İnşaat malzemeleri ihracatı, 2019 yılı kasım ayında miktar olarak 4,47 milyon ton, değer olarak 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında ise yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu.



AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)  tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2019  sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında dış ticarette geçen  yıldan kaynaklanan baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın  en yüksek aylık ithalatı kasımda gerçekleşti.

2019 KASIM'DA 4,47 MİLYON TONLUK İHRACAT

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi kasım ayında  bir önceki aya göre yüzde 5,4 geriledi. İhracat Miktar Endeksi ise söz konusu  ayda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. İhracat Değer Endeksi kasım ayındaki  gerileme ile geçen yılın kasım ayının yüzde 8,6 altında gerçekleşti.

İhracat Birim Fiyat Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre düştü.  Miktarın yine yüksek olduğu kasım ayında ihracat, 4,47 milyon ton olarak  gerçekleşti. İhracat değer olarak kasım ayında 1,83 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşti. Böylece 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında yıllık ihracat 21,4 milyar  dolar oldu. İhracatta değer olarak gerileme yaşanan kasım ayında ihracat birim  fiyatları 0,41 dolara indi. Geçen yılın kasım ayında ihracat birim fiyatı 0,54  dolar düzeyindeydi.

İthalat Miktar Endeksi ise kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 18,8  artarken, geçen yılın kasım ayının da yüzde 12,3 üzerinde yer aldı. İthalat Değer  Endeksi de kasım ayında bir önceki aya göre yükseldi. İthalat Birim Fiyat Endeksi  ise kasım ayında önemli ölçüde geriledi. Kasım ayında 251,3 bin ton ile yılın en  yüksek miktar ithalatı gerçekleşti.

İthalatın 605 milyon dolar olduğu kasım ayında, ithalat birim  fiyatları kilogram başına 2,41 dolara indi. Geçen yılın kasım ayı ithal birim  fiyatı 2,60 dolar seviyesindeydi.

İHRACAT BİRİM FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Açıklamaya göre, 2019 yılı kasım ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ihracat birim fiyatları bir önceki yılın kasım ayına göre geriledi. Fiyat  düşüşleri genel olarak tek haneli rakamlarda oldu. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracat  birim fiyatı değişmedi. Fiyatı artan sektör yüzde 24,1 ile prefabrik yapılar  oldu. Mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 25 düştü.  Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatı da yüzde 11,8 geriledi. Elektrikli  malzemeleri ve teçhizatları ihracat birim fiyatları ise geçen yılın kasım ayına  göre yüzde 2,2 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

Kasım ayında 8 alt ürün grubunun 6’sının ihracatı miktar olarak ise  geçen yılın kasım ayına göre arttı. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 46,8  ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer  alt sektör yüzde 22,9 ile kimyasal bazlı ürünler oldu. Demir çelik ürünleri  ihracat miktarı ise yüzde 18,4 geriledi.

Kasımda 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat değer olarak geçen yılın  kasım ayına göre arttı. Kasım ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 10,8  ile prefabrik yapılarda ve mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti.  Kimyasal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 8,4 yükseldi. Değer olarak  ihracatı düşen alt sektörler ise yüzde 26 ile demir çelik ürünleri ve yüzde 4,2  ile yalıtım malzemeleri oldu.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT BİRİM FİYATLARI DA GERİLEDİ

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı  ve inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı değer endeksleri kasım ayında bir  önceki aya göre geriledi.

Türkiye sanayi ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı 2018 Kasım  ayında 1,63 dolar iken 2019 Kasım'da 1,48 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi  ortalama ihracat birim fiyatı 2018 yılı kasım ayında 0,54 dolar iken 2019 yılı  asım ayında 0,41 dolara indi. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ortalama ihracat  birim fiyatları ise 2018 yılı kasım ayında 2,66 dolar iken, 2019 yılı kasım  ayında 2,75 dolar oldu. Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi geçen  yılın kasım ayının yüzde 8,8 üzerinde gerçekleşti.




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