GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Irak, Basra petrolünün ihracatı için Türkiye`yi alternatif görüyor

11.11.2019 11:25

Son güncelleme : 11.11.2019 11:25
Irak petrolünün yüzde 60`ına ev sahipliği yapan Basra`da artan protestolar ve Arap Körfezi`nde yaşanan gerginlikler Irak`ı petrol ihracatı için Türkiye ve Ürdün gibi farklı rotalara yönlendiriyor.



AA

Ankara-Bağdat arasındaki enerji ilişkileri, Türkiye'nin 25 Eylül  2017'deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunda Bağdat yönetiminin yanında yer almasıyla hızlanarak yeni bir döneme girdi.

Arap Körfezi'nde yaşanan gerginliklerin ülke petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sekteye uğratmasından endişelenen Irak, Basra petrolü için alternatif ihracat güzergahlarına ihtiyaç duyuyor.

Suriye'nin, güvenlik sebebiyle yatırım için uygun bir tercih olmadığı dikkate alındığında, Türkiye ve Ürdün, Basra için yeni güzergahlar olarak ön plana çıkıyor.

Irak Petrol Bakanı Danışmanı Falah Jassim Alamri, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ülkenin petrol ihracatı ve Türkiye ile kurulmak istenen enerji koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağdat'ın temel hedefinin, petrolün ülkeden çıkış noktalarını artırmak  olduğunu ifade eden Alamri, ihracat kaynaklarının ve güzergahlarının çeşitlendirilmesinin Irak'ın ihtiyaçlarına, siyasi ve ekonomik durumuna ve boru hatlarının güvenliğinin sağlanmasına bağlı olduğunu anlattı.

Alamri, Irak'ın petrol ihracatı için ilk rotasının Arap Körfezi olduğunu ancak her zaman esnekliğe ihtiyaç duyan ülkenin Türkiye ve Ürdün ile  kurulacak enerji koridorlarına büyük önem verdiğini kaydetti.

Petrol açısından zengin olan Basra'da ihracat için gerekli planlar ve  projeler arttıkça bölgenin gelişimi ve güvenliğinin de sağlanacağını vurgulayan  Alamri, "Türk yatırımcıları Basra'dan Ceyhan'a uzanacak boru hattı projeleri,  stratejik boru hatlarının rehabilite edilmesi gibi Basra'yı kalkındıracak  yatırımlar yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Irak enerji sektöründe birçok projede yer aldığını  anımsatan Alamri, "Türkiye, Irak'taki en büyük yatırımcılar arasında yer alıyor.  Irak'ta tüm yabancı yatırımcılar birbiriyle yarışıyor. Basra başta olmak üzere  özellikle enerji alanında Çinli şirketler artık önde geliyor. Çin'i İngiliz,  Güney Koreli ve Rus şirketler takip ediyor." ifadelerini kullandı.

IRAK PETROL ÜRETİMİNİ 2030'DA İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

3 milyon varili Basra'dan olmak üzere günlük ortalama 3,5 milyon varil  petrol üretimi gerçekleştiren Irak, üretimini 2030'da iki katına çıkarmayı  hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak Bağdat yönetimi, ülkenin güneyindeki Basra bölgesinde 5 dev petrol sahasını geliştirmek için 2019 başında yaklaşık 7 milyar  dolarlık bir yatırım bütçesi ayırdı.

Öte yandan, 1 Ekim'de başlayıp ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler, petrol ticareti başta olmak üzere ülke ekonomisine ağır maliyetler oluşturuyor. Irak'ın Körfez'e açılan limanı Um Kasr'ın göstericiler tarafından kapatılmasıyla ülkenin ithalat ve ihracat faaliyetleri zarara uğradı. 

Petrol kuyularının tehdit edilmesi, limanlara giden yolların kapatılması ve ticari mal girişlerinin aksamasının fiyat artışına neden olduğunu belirten Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkenin milyarlarca dinarlık zarara uğradığını belirterek, göstericilere hayatın normale dönmesi için çağrı yapmıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:10102.558
Değişim :  -0,58% |  -594,95
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.068 En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 7,43 3.585.340 % 13,96  
HATEK 5,87 9.046.629 % 11,60  
GEDIK 6,28 3.126.143 % 10,18  
NATEN 11,58 22.877.585 % 9,97  
UZERB 1,31 5 % 9,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3850 7,4220 % 0,53  
Frank 5,7827 5,8175 % 0,51  
Riyal 1,5384 1,5461 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 6,18  
Altın Gr. 272 272 2,04  
Cumhuriyet 1.798 1.826 3,00  
Tam 1.791 1.835 -20,80  
Yarım 866 888 -10,06  
Çeyrek 434 444 -5,03  
Gümüş.Ons 16,88 16,92 0,09  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,03  
B. Petrol 61,90 61,90 -0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru